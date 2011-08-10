〔东南亚股市〕多数反弹,印尼和菲律宾股市引领涨势

路透曼谷8月10日电---大多数东南亚股市周三上涨,从本周稍早的跌势中反弹.由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将接近零的指标利率再维持两年,全球股市上涨.

印尼股市.JKSE和菲律宾股市.PSI涨幅均超过3%,本土投资者引领买盘.

马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI小升,尾盘时段的卖盘表明了对全球市场动荡的担忧.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低2.2%,之前该国公布了低迷的第二季经济数据.越南股市.VNI微跌.

曼谷的交易员预计,由于全球范围内的避险情绪,市场将保持区间震荡.

Phillip Securities策略师Teerada Charnyingyong说:"外资在泰国股市显露出一些卖兴,不过规模要小于前几日.我认为外资仍青睐于不外逃,但倾向于选择债市."