〔东南亚股市〕多数反弹,印尼和菲律宾股市引领涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月10日电---大多数东南亚股市周三上涨,从本周稍早的跌势中反弹.由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将接近零的指标利率再维持两年,全球股市上涨.
印尼股市.JKSE和菲律宾股市.PSI涨幅均超过3%,本土投资者引领买盘.
马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI小升,尾盘时段的卖盘表明了对全球市场动荡的担忧.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低2.2%,之前该国公布了低迷的第二季经济数据.越南股市.VNI微跌.
曼谷的交易员预计,由于全球范围内的避险情绪,市场将保持区间震荡.
Phillip Securities策略师Teerada Charnyingyong说:"外资在泰国股市显露出一些卖兴,不过规模要小于前几日.我认为外资仍青睐于不外逃,但倾向于选择债市."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。