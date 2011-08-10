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债券 | 2011年 8月 10日 星期三 19:17 BJT

〔美国数据〕8月5日当周抵押贷款申请上扬,因利率降至今年最低--MBA

路透纽约8月10日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国住房抵押贷款申请增长,因利率跌至今年最低.

MBA表示,8月5日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI增长21.7%至688.0.

MBA经季节调整再融资指数USMGR=ECI劲扬30.4%至3,625.7,为一年来最高.购房贷款申请指数下滑0.9%至184.2.

再融资占整体抵押贷款申请的比例升至75.6%,上周为70.1%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.37%,较前一周下滑8个基点.(完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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