〔马来西亚期市〕棕榈油期货反弹,因美联储承诺至少再维持两年零利率

路透雅加达/吉隆坡8月10日电---周三马来西亚棕榈油期货反弹,结束四连跌,因谨慎的投资者称市场超卖.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年.[ID:nCN1888763]因投资者逢低买入风险资产,油市引领商品市场上涨.

指标10月棕榈油期约KPOc3收高0.6%,报每吨2,937马币(林吉特).

总成交为23,960口.

"昨日下跌且超卖,另外其他市场也反弹."印尼一交易员称,"人们仍需有食用需求...棕榈油仍是最便宜的(植物油)".

周二指标棕榈油价格触及2,917马币,为去年10月末以来最低.

"棕榈油追随道指反弹,另外也是对过去几日急跌的修正."

船货调查机构Intertek Testing Services称,马来西亚8月1-10日出口较上月同期增长48%,为592,538吨.

另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance称,出口跳增53%.(完)