〔马来西亚期市〕棕榈油期货反弹,因美联储承诺至少再维持两年零利率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达/吉隆坡8月10日电---周三马来西亚棕榈油期货反弹,结束四连跌,因谨慎的投资者称市场超卖.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年.[ID:nCN1888763]因投资者逢低买入风险资产,油市引领商品市场上涨.
指标10月棕榈油期约KPOc3收高0.6%,报每吨2,937马币(林吉特).
总成交为23,960口.
"昨日下跌且超卖,另外其他市场也反弹."印尼一交易员称,"人们仍需有食用需求...棕榈油仍是最便宜的(植物油)".
周二指标棕榈油价格触及2,917马币,为去年10月末以来最低.
"棕榈油追随道指反弹,另外也是对过去几日急跌的修正."
船货调查机构Intertek Testing Services称,马来西亚8月1-10日出口较上月同期增长48%,为592,538吨.
另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance称,出口跳增53%.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。