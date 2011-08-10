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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 19:40 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油8月/9月跨月价差走弱,受累于供给充足

路透新加坡8月10日电---亚洲柴油近月跨月价差周三五个交易日来首次走弱,受地区充足的供给拖累.

路透数据显示,8月/9月合约价差下跌0.05美元至每桶负0.20美元,9月/10月价差下跌0.04美元至正价差0.10美元.

官方数据显示,8月6日止当周,日本中质馏分油库存增长约5%.在中国,7月成品油进口量较6月下降9.4%至308万吨.

嘉能可也在租用的超级油轮上储存柴油,之前的7月其已经积累了至少375万桶精炼油品.

交易员表示,东方-西方套利窗口对多数参与者关闭,也打压市场.

9月柴油裂解价差上涨0.14美元,至每桶较迪拜原油升水18.76美元.

航煤裂解价差上涨0.44美元,至每桶20.71美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.90 120.30 120.10 121.60 -1.50 -1.23

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.20 118.60 118.40 120.20 -1.80 -1.50

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.20 119.60 119.40 121.05 -1.65 -1.36

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.80 120.20 120.00 122.65 -2.65 -2.16

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.85 133.45 -14.60 -10.94

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 119.05 133.16 -14.11 -10.60 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

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