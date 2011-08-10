〔国际油市〕亚洲柴油8月/9月跨月价差走弱,受累于供给充足

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月10日电---亚洲柴油近月跨月价差周三五个交易日来首次走弱,受地区充足的供给拖累.
路透数据显示,8月/9月合约价差下跌0.05美元至每桶负0.20美元,9月/10月价差下跌0.04美元至正价差0.10美元.
官方数据显示,8月6日止当周,日本中质馏分油库存增长约5%.在中国,7月成品油进口量较6月下降9.4%至308万吨.
嘉能可也在租用的超级油轮上储存柴油,之前的7月其已经积累了至少375万桶精炼油品.
交易员表示,东方-西方套利窗口对多数参与者关闭,也打压市场.
9月柴油裂解价差上涨0.14美元,至每桶较迪拜原油升水18.76美元.
航煤裂解价差上涨0.44美元,至每桶20.71美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 119.90 120.30 120.10 121.60 -1.50 -1.23
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.20 118.60 118.40 120.20 -1.80 -1.50
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.20 119.60 119.40 121.05 -1.65 -1.36
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.80 120.20 120.00 122.65 -2.65 -2.16
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.85 133.45 -14.60 -10.94
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 119.05 133.16 -14.11 -10.60 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。