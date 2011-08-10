(重温稿)〔港股业绩〕腾讯控股第二季净利增22%,竞争压力令增速创四年最低

* 第二季净利增22%,增速为四年来最低

* 增长放缓在市场预期之内--分析师

* 研发及市场营销等成本大增将影响中短期盈利

* 将在多个领域做出持续投资

路透香港8月10日电---中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)今年第二季净利按年增长22%,逊于市场预期,为其四年来最低增速,因受累于销售及市场推广开支增加,亦反映行业竞争加剧及网络游戏业务处于淡季所致.

腾讯控股周三发布业绩公告称,预期第三季度网络游戏用户将增加消费,但移动及电信增值服务因监管可能进一步变动,前景仍不明朗.

"新投资阶段将导致与合作夥伴收入分成、内容采购、研发及市场营销等领域的成本大幅增加.由于这些投资需要时间产生回报,故于短至中期内我们的盈利将无可避免地受到影响."公告称.

公告并显示,第二季度公司用于销售及市场推广的开支由去年同期的2.303亿元人民币增加60.4%至3.695亿元人民币,主要用于微博及网络游戏等产品的广告及推广开支.

"市场对它增长放缓已有了一定预期,因此并没有太多意外."苏格兰皇家银行(RBS)驻香港分析师Wendy Huang表示,近期该股的股价有一定回调,也反映了市场对这种预期的消化.

公布业绩前,腾讯周三收盘升3.53%,报190.9港元.大盘恒生指数.HSI则升2.34%.腾讯控股本月以来已累积下跌5.87%.

腾讯控股公布,今年4-6月净利为23.5亿元人民币,去年同期为19.2亿元.根据汤森路透I/B/E/S预测,原估其第二季度净利为25.5亿元人民币.去年同期,腾讯净利同比增长约60%,而2008-09年连续两年,第二季度净利都实现了100%左右的同比增长.

期内,腾讯控股收入为67.4亿元,较去年第二季增加44.3%.

**未来将在多个领域做出持续投资**

腾讯表示,公司将于现有产品及微博、电子商务、搜索、网络安全、网络视频及国际扩展等新战略产品持续作出重大投资,但没有披露投资规模和具体计划.

"我们正与越来越多的第三方开发商合作推行我们的开放式SNS平台策略......大力投资于未来对我们至为关键,长远而言投资将会取得丰硕成果."公告称.

腾讯现有的电子商务业务主要有拍拍网、QQ团购、财付通等,今年还投资了专售鞋类商品的电子商务网站"好乐买"和在线旅行服务提供商--艺龙旅行网LONG.O;腾讯亦与总部位于美国的全球最大团购网站Groupon在中国成立合资公司--高朋网.

中国门户网站新浪(SINA.O)微博已是最受关注的微博网站之一,其微博注册用户已超过1.40亿.而腾讯控股(0700.HK)亦计划今年底前微博注册用户数计划达到2亿-3亿.

腾讯稍早并斥资4.45亿元购入中国民营电影公司--华谊兄弟(300027.SZ)股份,以4.6%的持股成为华谊的第一大机构投资者.腾讯称,希望通过投资与华谊建立战略关系,在新媒体领域进行更多尝试.[ID:nCN1794423]

腾讯是中国最大实时在线通讯服务供应商,并设有门户网站--腾讯网(QQ.com),公司并经营网络游戏、移动及电信增值服务及网络广告等业务.

腾讯控股计划于今晚香港时间20:00举行中期业绩电话会议.(完)

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