〔伦敦美债〕指标公债收益率下跌,且有进一步下跌空间

路透伦敦8月10日电---周三美国10年期公债收益率(殖利率)下跌,且可能进一步下滑,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)例会保留了进一步放宽货币政策的可能性.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动.[ID:nCN1888763]

一交易员称,指标10年期公债收益率仍有下跌空间,尽管上周美国评级遭下调,但公债仍被视为避风港.

上述交易员称,"收益率可跌至2%."

"美国传来一系列疲软的数据...另外亚洲也是净买入公债,他们必须给美元找出路."

在欧洲市场,十年期美债价格上涨,收益率US10YT=RR下跌2.1个基点至2.25%.上日其收益率跌至纪录最低2.038%.

今日稍晚美国财政部将标售10年期公债.

两年期美债US2YT10YT=RR跌3.2个基点至0.17%,此前一度跌至0.164%.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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