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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 21:45 BJT

〔美国股市〕开盘重挫,投资者恐慌经济和美国负债导致走势震荡

路透纽约8月10日电---周三美股开盘重挫近2%,上日股市大幅反弹.投资者对经济和高水平负债的担忧,料将导致市场震荡.

道琼工业指数.DJI盘初跌205.06点或1.82%,报11,034.71点,标准普尔500指数.SPX跌20.19点或1.72%,报1,152.34点;Nasdaq指数.IXIC暴跌64.20点或2.59%,报2,418.32点.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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