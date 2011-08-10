〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差小幅上扬,但部分买家持观望态度

路透新加坡8月10日电---亚洲石脑油价格周三跌至两个半月低点,裂解价差小幅回升,来到三个交易日高位,但韩国现货交易仍旧迟滞.

马来西亚Titan买进9月上半月到港的轻质石脑油船货,成本加运费(C&F)每吨较日本现货报价升水约0.50美元.

该公司在8月4日左右曾买进一批9月到港的全规格船货,每吨折价2.50美元.

"韩国买家显然在观望,他们预期之後价格会走软,"一交易商称.

"此外,对于台湾台塑的裂解厂何时会恢复运转的不确定性,也造成了部分观望的态度."

尽管实货跨月价差持平,但受布兰特原油拖累,价格在一个月内已下跌近7%,或每吨跌65.00美元.

汽油裂解价差来到约五周高点,受到印尼和越南的强劲需求支撑.印尼和越南是亚洲最大的两个进口国.

在中国方面,中石化已要求旗下炼厂提高汽油生产,以因应夏季需求高峰.

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌11.50美元,至每吨897.50美元,为6月28日触及每吨878.50美元以来最低.

9月下半月和10月下半月互换逆价差连续第二天维持在每吨1.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK小升0.13美元,至每吨升水107.38美元,为上周四报每吨118.88美元以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 897.00/898.00 909.00 -11.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 97.20/97.30 98.53 -1.28

8月石脑油互换NAF-1M-S 896.50/898.50 907.50 -10.00

9月石脑油互换NAF-2M-S 896.50/898.50 908.00 -10.50

97号现货汽油GL97-SIN 122.10/122.20 123.90 +1.75

95号现货汽油GL95-SIN 117.79/117.89 118.20 -0.36

92号现货汽油GL92-SIN 113.79/113.89 114.80 -0.96

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.54/16.64 16.27 +0.32 (完)