〔国际油市〕亚洲燃料油持坚,近月9月合约以及跨季合约成交量巨大

路透新加坡8月10日电---亚洲燃料油周三持坚,即将成为近月的9月合约以及即期跨季价差成交量巨大,因过去48小时固定价格震荡之际,最终用户大举对冲且投机性交易活跃.

第四季/第一季互换价差成交量超过50万吨,尽管价格保持稳定,另有30万吨9月合约成交,主要受短期投机客推动.

一位在新加坡的交易员说:"统一价格一直在上下动荡.在点价期,原油价格下跌,有恐慌卖盘,导致裂解价差走弱,不过布兰特原油下跌..."

"与此同时,今日有大量最终用户对冲,尤其是船运商,因油价在周二跌破100美元后反弹.这导致第四季/第一季成交量巨大..."

(跳一段)交易员表示,燃料油市场基本面依旧强劲,至少要持续到9月上半月,因来自西方和中东的供给吃紧.

9月裂解价差下跌0.23美元至每桶较迪拜原油贴水4.77美元.10月裂解价差下跌0.11美元至贴水5.43美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 625.75 626.25 626.00 639.75 -13.75 -2.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 619.25 619.50 619.38 632.55 -13.28 -2.08

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 629.00 631.00 630.00 644.00 -14.00 -2.17

380CST船用燃料油升水 9.75 11.50 10.63 11.45 -0.82

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.00 3.25 3.13 3.38 -0.25 -7.41

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.25 3.50 3.38 3.13 0.25 8.00 (完)