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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 22:28 BJT

〔美国热股〕苹果在针对三星电子的知识产权战争中取得最重大胜利

路透纽约8月10日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)在针对三星电子(005930.KS)的知识产权战争中取得最重大胜利,此前德国一法庭暂时禁止三星电子在欧盟多数国家出售其旗舰产品Galaxy平板电脑.

在周三早盘交易中,苹果跌2.03%至366.25美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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