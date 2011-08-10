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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 22:49 BJT

〔美国热股〕迪士尼早盘大跌逾11%,受经济前景疲弱打压

路透纽约8月10日电---迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)周三早盘股价一度大跌逾14%,昨日该公司公布的第三季业绩难以令投资者相信在美国经济疲弱之际,该公司可以做得很好.

周二迪士尼公布的第三季业绩超过华尔街预估,因广告营收强劲提振其有线电视网络业务业绩.[ID:nCT0390272]

在周三早盘交易中,迪士尼跌11.29%至30.78美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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