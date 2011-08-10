《美股动态》在美国上市的欧洲银行股大跌,因担忧法国财政状况

0957 ET---追踪欧洲股市的上市交易基金周三大幅下跌,因对法国紧张的财政有新的忧虑,打压欧洲银行股.追踪欧洲经济暨货币联盟(EMU)股市的iShares MSCI EMU指数基金(EZU.P)大跌4.8%,而iShares MSCI意大利指数(EWI.P)重挫6%.对意大利及其他欧元区二线国家公债有最多敞口的银行股中,法国的银行股在法国股市午盘後急挫.