《美股动态》在美国上市的欧洲银行股大跌,因担忧法国财政状况

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0957 ET---追踪欧洲股市的上市交易基金周三大幅下跌,因对法国紧张的财政有新的忧虑,打压欧洲银行股.追踪欧洲经济暨货币联盟(EMU)股市的iShares MSCI EMU指数基金(EZU.P)大跌4.8%,而iShares MSCI意大利指数(EWI.P)重挫6%.对意大利及其他欧元区二线国家公债有最多敞口的银行股中,法国的银行股在法国股市午盘後急挫.
在美国上市的欧洲银行股中,德志意银行(DB.N)劲跌8.9%,西班牙国际银行(Banco Santander)STD.N急跌8.2%,汇丰控股HBC.N重挫5.6%,巴克莱(BCS.N)大跌7.7%.
周三法国总统萨科齐命令其财政部长及预算部长提出新的举措,解决公共赤字问题,之前美国贷信评等被下调使法国紧张的财政状况成为市场焦点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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