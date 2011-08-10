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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 23:13 BJT

《美股动态》在美国上市的欧洲银行股大跌,因担忧法国财政状况

0957 ET---追踪欧洲股市的上市交易基金周三大幅下跌,因对法国紧张的财政有新的忧虑,打压欧洲银行股.追踪欧洲经济暨货币联盟(EMU)股市的iShares MSCI EMU指数基金(EZU.P)大跌4.8%,而iShares MSCI意大利指数(EWI.P)重挫6%.对意大利及其他欧元区二线国家公债有最多敞口的银行股中,法国的银行股在法国股市午盘後急挫.

在美国上市的欧洲银行股中,德志意银行(DB.N)劲跌8.9%,西班牙国际银行(Banco Santander)STD.N急跌8.2%,汇丰控股HBC.N重挫5.6%,巴克莱(BCS.N)大跌7.7%.

周三法国总统萨科齐命令其财政部长及预算部长提出新的举措,解决公共赤字问题,之前美国贷信评等被下调使法国紧张的财政状况成为市场焦点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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