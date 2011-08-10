〔欧洲汇市〕英镑兑欧元从一个月低点拉回,因欧元区债务问题拖累欧元

* 英镑兑美元下跌,此前英央行下调英国经济成长预估

* 欧洲股市下挫,债务危机蔓延忧虑打压欧元

* 分析师预计如果欧元区债务危机恶化,英镑将获得支撑

路透伦敦8月10日电---英镑兑欧元周三从一个月低点拉回,因欧元区债务问题和蔓延风险拖累了欧元,但英镑兑美元下挫,此前英央行下调了英国经济成长预估.

市场臆测法国将成为下一个AAA级信用评等遭调降的国家,以及欧洲股市大跌打压了欧元,欧元/英镑EURGBP=D4尾盘跌0.5%,报0.8766英镑.

英镑/美元GBP=D4下滑1%报1.6153美元,因本已对英央行季度通胀报告失望的投资者到美元中寻求相对的安全.

英镑/美元的短期支撑位料在7月21日触及的低位1.6120美元.

英央行将2011年第四季国内生产总值(GDP)增长年率预估下调至2.0%左右,5月时曾预计今年第四季GDP增长2.47%.该央行并预计通胀将在2012年快速下滑.[ID:nCN1889599]

在公布通胀报告後,英央行总裁金恩暗示,在全球经济放缓之际,英国将在一段时间内维持极度宽松的货币政策.

他称,如果经济前景恶化,英央行可能增加资产购买计划,但暗示可能不会立即采取更多量化宽松政策.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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