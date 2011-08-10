〔英国债市〕10年期英债收益率录得2009年实施QE政策以来最大单日跌幅

路透伦敦8月10日电---10年期英债收益率周三猛跌至纪录低位,录得2009年3月英国首次宣布量化宽松政策(QE)以来的最大单日跌幅,之前英国央行发布温和的通胀报告以及美联储承诺将至少再保持超低利率两年.

指标10年期英债收益率GBT10YT=RR回落23个基点,报2.48%.2009年3月5日跌幅为28个基点,当日英国央行称将购买750亿英镑的资产以刺激经济.

周二下午,美联储承诺将在2013年中以前保持超低利率,多数经济学家将此视为美联储在这段时间内不会升息的保证.

英国央行周三下调成长预估,并表示通胀在2012年将大幅回落.

英国央行总裁金恩在记者会上的讲话巩固了英国利率将在明年大部分时间保持在低位的观点.他的讲话还令如果经济成长继续疲弱,央行可能考虑进一步实施量化宽松政策的市场观点有了继续存在的理由.

9月英债期货FLGU1攀升至128.81,日内上扬逾两个大点,表现强于可比德债期货FGBLU1约50个跳动点.10年期英债/德债收益率差收窄近6个基点,至29个基点.

分析师称,英债还因投资者寻求避险而受益.

作为英债避险魅力的迹象之一,德债违约保险成本周二首次超过可比英债,因市场担忧如果欧洲央行购债计划不能遏制欧元区债务危机,德国的信用状况可能岌岌可危.(完)

--编译 母红;审校 李军

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