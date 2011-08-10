〔欧元债市〕德债期货录得15年最大单日升幅,紧张的投资人寻求避险

* 法国银行股暴跌,德债升至去年9月来高位

* 欧洲央行购债行动支撑二线国家公债

* 意大利12个月国库券标售成功,通过人气测试

路透伦敦8月10日电---德债期货周三录得15年最大单日升幅,因一波有关法国和法国银行的传闻凸显投资人对欧元区危机可以被控制的疑虑.

股市进一步大跌令德债的避险吸引力增强,目前市场对风险极度厌恶,尽管欧洲央行持续购债行动令意大利和西班牙债市持稳.

交投极度波动,市场传闻称法国主权评等可能遭调降,之後该传闻被否认,且法国兴业银行(SOGN.PA)前景的传闻拖累该股暴跌至两年半低点,该行之後也否认了传闻.

法国农业信贷银行(Credit Agricole)利率策略师Orlando Green表示,市场不是因基本面影响,而是紧张的气氛影响."目前的市场环境是避险,所有人都在观望欧洲会不会有下一个问题出现."

10年期德债DE10YT=TWEB收益率大跌16个基点,报2.2%,德债期货FGBLc1劲升186个跳动点,报134.27,为去年9月来最高,在法国的传闻被否认後,德债仍进一步上涨.

但法国/德国10年期公债收益率差仅升1个基点,报89基点,未能突破上周触及的欧元面世以来最高的91基点.法国10年期公债FR10YT=TWEB收益率跌15个基点,报3.08%,两年期公债收益率跌17个基点,报0.93%.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB大跌8个基点,至5.113%.10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB下跌5个基点,至5.04%,因欧洲央行再度买入两国公债.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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风险意愿近乎都蒸发掉了,料将打击欧元区评级较低公债的需求,将首次检验欧洲央行支持意大利和西班牙的决心.

欧洲央行周一做出紧急反应,无奈地首次购买了意大利和西班牙的公债,以阻止这两个高负债国家在债市的压力继续增加.

"欧洲央行今日将会再次入市干预,这是肯定的...最终意大利和西班牙终要被迫出局,然後我们将关注比利时,然後是法国,那些没有保护的国家,"该交易员表示.(完)