〔欧洲股市〕重挫4%,欧洲银行股遭抛售

* FTSEurofirst 300指数收挫4%,13个交易日中有11天下跌

* 法国的银行股跌幅居前,欧洲银行股指数重挫

* 防御性股票表现优于大盘

路透伦敦8月10日电---欧洲股市周三重挫,金融股领跌,法国兴业银行(SOGN.PA)一度崩跌逾22%,因该行一度受一连串有关其财务实力的传言打击,该行之後否认所有传言.

稍早股市承受沉重压力,因投资人持续担忧法国的AAA主权债信评等被下调的传闻,尽管三大评级机构一致确定其对法国的主权债信评等.

法国兴业股价收挫14.7%,录得逾20年来最大单日百分比跌幅.其他的法国银行也劲跌,法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)崩跌11.8%,法国巴黎银行(BNPP.PA)急挫9.5%.

欧洲银行股指数.SX7P大跌6.7%,录得2009年3月来最大单日跌幅.

法国银行的信用违约交换合约(credit default swaps)也大幅走宽,同时,法国CAC-40指数.FCHI急挫5.45%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫4%,报910.39点,录得13天以来第11天下跌.

"如果法国的评等被下调,将也引起他国家的评等问题.从基本面看,法国的公共财政不是很强,"管理3,300亿欧元的Generali Investments首席分析师Klaus Wiener说.

分析师称,要突破这负面动能将需要正面的经济数据以证实美国经济不会再次陷入衰退.

投资者在防御类股中避险,这类股票表现优于大盘.交易商称,焦点特别放在那些有强劲收益的个股上.

英国富时100指数.FTSE收挫3.05%,报5,007.16点;德国股市DAX指数.GDAXI劲跌5.13%,报5,613.42点;法国CAC-40指数.FCHI急挫5.45%,报3,002.99点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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