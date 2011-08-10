〔美国股市〕欧洲银行业ADR大跌,因市场担心法国银行业问题

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月10日电---在美国股市挂牌交易的欧洲银行业美国存托凭证(ADR)周三下跌,因市场担心法国银行业的问题,而且有传言称法国AAA级信用评级可能遭下调.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR重挫5.15%,报117.94点.标准普尔500指数.SPX大跌4.42%.
自本月初以来上述ADR指数已累计约15%,受人们对欧洲债务问题日益加剧的忧虑打压,与此次危机关系似乎最紧密的银行股大跌.
美国经济数据逊于预期亦令人担心可能再一次出现经济衰退,投资者远离高风险资产.
法国兴业银行(SCGLY.PK)(SOGN.PA)否认与其财务状况相关的一系列传言,再加上市场臆测法国债信评等可能被调降,导致法国兴业银行股价周三大跌.法国兴业银行在法国股市一度跌逾21%.
但信用评级机构惠誉和穆迪均重申了法国AAA级主权信用评等,昨天标准普尔也重申了同样的评等.
欧洲银行股中表现最差的是:德意志银行(DB.N)暴跌11.6%,巴克莱(BCS.N)急挫11.3%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR急挫6.19%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS跌4.09%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收低2.67%.
--编译 于春红;审校 李军
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。