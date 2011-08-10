〔美国股市〕欧洲银行业ADR大跌,因市场担心法国银行业问题

路透纽约8月10日电---在美国股市挂牌交易的欧洲银行业美国存托凭证(ADR)周三下跌,因市场担心法国银行业的问题,而且有传言称法国AAA级信用评级可能遭下调.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR重挫5.15%,报117.94点.标准普尔500指数.SPX大跌4.42%.

自本月初以来上述ADR指数已累计约15%,受人们对欧洲债务问题日益加剧的忧虑打压,与此次危机关系似乎最紧密的银行股大跌.

美国经济数据逊于预期亦令人担心可能再一次出现经济衰退,投资者远离高风险资产.

法国兴业银行(SCGLY.PK)(SOGN.PA)否认与其财务状况相关的一系列传言,再加上市场臆测法国债信评等可能被调降,导致法国兴业银行股价周三大跌.法国兴业银行在法国股市一度跌逾21%.

但信用评级机构惠誉和穆迪均重申了法国AAA级主权信用评等,昨天标准普尔也重申了同样的评等.

欧洲银行股中表现最差的是:德意志银行(DB.N)暴跌11.6%,巴克莱(BCS.N)急挫11.3%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR急挫6.19%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS跌4.09%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收低2.67%.

--编译 于春红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI