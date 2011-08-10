〔纽约期市〕软商品市场动荡,受宏观消息影响

路透纽约/伦敦8月10日电---糖和咖啡期货周三涨跌互现,可可大跌,受外部环境动荡影响.

法国债信评级可能被调降的传言令避险情绪升温,很多商品和金融市场遭到抛售.

"鉴于目前发生的一切,商品表现已经相当不错,但是也不是完全不受影响.市场对股市下跌作出了一定的反应."The Price Futures Group分析师Jack Scoville称.

"市场料继续动荡,因宏观形势仍不明朗."Sucden Financial在报告中写道.

"糖的基本面仍很好,但是受整体市场波动影响."VTB Capital的Andrey Kryuchenkov表示.

指标洲际交易所(ICE)10月原糖期货SBV1收升0.13美分,报每磅27.62美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1收低12.50美元,报每吨723.80美元.

美国可可下跌,交易员称,因9月合约第一个通知日到来前,9月/12月价差交易量仍很大,并且近期供应仍很充足.

ICE-12月可可期货CCZ1下跌72美元或2.4%,收报每吨2,871美元.Liffe-9月可可期货LCCU1收低24英镑,收报每吨1,841英镑.

ICE-12月阿拉比卡咖啡KCZ1跌0.15美分,收报每磅2.3835美元.Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1收涨35美元,报每吨2,133美元.(完)