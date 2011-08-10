〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货几收平盘,昨日美联储维持利率不变

路透芝加哥8月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三在交投迟滞中几收平盘,周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定将低利率维持至2013年中期.

美联储采取空前举措,承诺将接近零的利率至少再维持两年,并称考虑其他措施以帮助经济发展,引发了股市和商品的反弹.

在美国农业部周四公布8月作物报告前,市场出现空头回补和平仓操作.

农业气象机构周三表示,美国玉米和大豆作物将迎来阵雨和气温下降,这将持续近两周,另外大平原南部的旱情将有些缓和.

芝加哥商业交易所(CME)称,从8月22日起,玉米期货的当日涨跌限制将从目前的30美分扩大至40美分.

9月玉米期货合约CU1微跌1/4美分,报6.78美元.12月玉米期货CZ1收平,报6.88-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为325,126口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]