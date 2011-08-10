〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受空头回补提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月10日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,受空头回补提振,昨日美联储承诺至少再维持超低利率两年.
欧洲小麦期货上涨,受美联储将利率维持在近零水准至少两年的承诺支撑.
周四美国农业部公布8月供需报告前,出现空头回补和平仓.
沙特阿拉伯政府周三称,标购66万吨2011年11月至2012年2月装运的硬小麦.
指标CBOT-9月小麦合约<WU1收高涨13-1/4美分,报每蒲式耳6.85美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为141,338口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李富强;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选