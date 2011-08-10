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市场报道 | 2011年 8月 11日 星期四 05:42 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受空头回补提振

路透芝加哥8月10日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,受空头回补提振,昨日美联储承诺至少再维持超低利率两年.

欧洲小麦期货上涨,受美联储将利率维持在近零水准至少两年的承诺支撑.

周四美国农业部公布8月供需报告前,出现空头回补和平仓.

沙特阿拉伯政府周三称,标购66万吨2011年11月至2012年2月装运的硬小麦.

指标CBOT-9月小麦合约<WU1收高涨13-1/4美分,报每蒲式耳6.85美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为141,338口.(完)

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--编译 李富强;审校 母红

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