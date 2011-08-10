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市场报道 | 2011年 8月 11日 星期四 04:15 BJT

〔美股盘後〕思科公布季度业绩後股价大涨2.3%

路透纽约8月10日电---思科(Cisco Systems)(CSCO.O)股价周三在美股盘後交易中大涨2.3%,报14.05美元,此前该公司公布业绩.

思科公布第四季非GAAP每股盈利0.40美元,GAAP每股盈利0.22美元,营收为112亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计思科第四季每股盈利为0.38美元,营收为109.7亿美元.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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