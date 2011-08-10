〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,交易商在USDA报告出炉前调整头寸

路透芝加哥8月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收升,终止五天跌势,交易商说,因他们在明天美国政府作物报告公布前调整头寸.

交易商预料,周四美国农业部(USDA)公布的8月作物报告将预测2011年美国大豆收成低于之前政府在7月的预估.

市场也预计,USDA将上调2010/11年大豆期末库存,并下调2011/12年大豆期末库存.

原油价格上涨支持大豆市场.纽约商业期货交易所(NYMEX)近月原油合约CLc1上升超过3美元,受助于原油库存下降及股市在午後交易中缩减跌幅.

美联储周二表示将把接近零的利率至少再维持两年,市场因此受到提振.

美国天气有利作物成长,应将提振收成前景,这令大豆期货在交易日大部份时间承压.但中午最新的天气预报称,炎热天气将在未来11-15天内再次来临美国中西部.

全球最大的大豆进口国--中国在7月进口535万吨大豆,较6月上升24.4%,因榨压利润上升及需求增加.

CBOT-8月大豆SQ1收升2美分,报每蒲式耳13.00-3/4美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收涨1.1美元,报每短吨339.1美元.8月豆油合约BOQ1持平在53.03美分.

预估CBOT大豆成交量为144,785口,豆油成交108,217口,豆粕成交67,873口.

以下为CBOT农产品期货1904GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 678.00 -0.25 0.0% 7.8%

CBOT大豆Sc3 1301.50 1.75 0.1% -6.6%

CBOT豆粕SMc2 340.50 1.10 0.3% -8.0%

CBOT豆油BOc2 53.13 0.00 0.0% -8.0%

CBOT小麦Wc1 685.00 13.25 2.0% -13.8%

CBOT稻米RRc1 1694.50 17.50 1.0% 21.1%

EU小麦BL2X1 195.50 2.00 1.0% -22.6%

NYMEX原油期货CLc1 82.21 2.91 3.7% -10.0%

道琼工业指数.DJI 10,906 -334 -3.0% -5.8%

现货金XAU= 1773.99 30.59 1.8% 25.0%

欧元/美元EUR= 1.4204 -0.0188 -1.3% 6.4%

美元指数.DXY 74.6500 0.0440 0.1% -5.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1265 8 0.6% -28.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)