〔纽约期市〕ICE期棉反弹收升,市场关注明日公布的USDA报告

路透纽约8月10日电---棉花期货周三收升,从10个月低位反弹,分析师表示,在明日重要的作物报告公布前,投资人微调他们的头寸.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收升2.00美分,至每磅0.9780美元.交投区间为0.9576-0.9903美元.

根据汤森路透数据显示,周二该合约收报0.9580美元,为12月合约自2010年9月中旬来最低结算价.

根据路透数据,总成交量为近10,000口,较30日均值低约三分之一.

"是报告前,投资者回补空头,"在德州的MCM Inc.的分析师Jobe Moss说.

市场静待美国农业部(USDA)周四公布2011/12市场年首个月度供需报告.

分析师称,焦点将主要放在USDA是否将其需求预估下调.

汤森路透调查显示,预计2011/12年美国棉花产量预估下降,平均产量预估为1,529万出口包,较上季的1,810万出口包低15.5%.

ICE Futures U.S.数据显示,周二的总成交量为18,734口,上日为15,546口.

交易所数据显示,截至8月9日,未平仓合约为142,543口,之前一日为142,813口.(完)