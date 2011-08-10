〔全球金市〕金价触及1,800美元纪录高位,因担忧法国评等可能遭调降

* 金价攀升,因美国股市回落近3%

* 欧元走软,因市场担忧法国评级可能遭调降

路透纽约/伦敦8月10日电---金价周三连续三次创出纪录新高,升至每盎司1,800美元之上,录得2008年以来最大单日涨幅,因法国银行股自由落体式下挫令焦虑不安的金融市场雪上加霜.

尽管随着股市从最初的深跌中反弹,金价稍晚削减涨幅,但长期上扬的势头未显示出消退的迹象,因交易商对欧元区债务问题的关注焦点从西班牙和意大利转向了法国,他们担忧法国可能是下一个评级被调降的国家.

上述担忧盖过了美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二作出的承诺在未来两年保持近零利率这一前所未见决定的影响.对金市而言,美联储的决定是把双刃剑,金价在周二尾盘股市上涨时回落,但同时也因更长期的低收益环境而受益.

现货金XAU=攀升逾3%,触及每盎司1,796.86美元的高位,但之後削减涨幅,1837GMT,上扬1.5%,至每盎司1,769美元.以欧元和英镑计价的金价也触及纪录高位.美国COMEX黄金期货GCZ1一度升穿每盎司1,800美元,结算时报1,784.30美元,涨幅为2.4%.

金价本周上扬7%,自6月以来累计攀升20%,升穿位于近三年趋势通道的技术阻力位,且与标普500指数.SPX之比触及1988年以来最高.

但上述比率仍远低于1980年和1930年代触及的高位,金价仍低于其经通胀调整後的高位近每盎司2,500美元.

德银商品策略师Michael Lewis称,"我们未看到任何将改变对黄金买兴的因素."他所在的团队重申了明年金价将升至每盎司2,000美元的预期,根据7月进行的路透调查,此为市场上最利好的预估之一.

他说,金价升向每盎司3,000美元的可能性(届时金价与标普500指数之比将升至1930年代的1:1的水平)并未包括在德银的经济前景预估中,尽管这一可能性近几天增加.

目前,法国加入到长长的危机名单中,该国的银行对意大利和其他欧元区外围公债的敞口最大,银行股在今日下午的交易中重挫多至20%,因市场对欧元区债务危机的担忧再度成为焦点.

所为缓解上述担忧的努力均未造成大的影响.一位标普分析师称法国的AAA评等并无被调降的风险,因该国解决财政问题的态度较美国认真.

交易商有关美联储将实施第三轮量换宽松政策的可能性加大的预期也开始升温.他们预期美联储可能在本月稍後在Jackson Hole举行的年会上暗示这一意向.这正好在美联储主席贝南克暗示将实施第二轮量化宽松政策後整一年.

高盛预期,美联储在2012年初之前推出第三轮量化宽松政策的机率超过50%.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCZ1 1773.70 30.70 1.8% 24.8%

COMEX白银期货 SIU1 39.175 1.292 3.4% 26.6%

COMEX铂金期货 PLV1 1769.00 12.60 0.7% -0.5%

COMEX钯金期货 PAU1 729.50 -5.05 -0.7% -9.2%

现货金 XAU= 1770.80 27.40 1.6% 24.8%

现货银 XAG= 39.12 1.49 4.0% 26.8%

现货铂金 XPT= 1765.00 16.40 0.9% -0.1%

现货钯金 XPD= 726.72 -7.23 -1.0% -9.1%

伦敦金定盘 XAUFIX= 1772.00 18.25 1.0% 25.7%

伦敦银定盘 XAGFIX= 38.31 -5.00 -0.1% 25.1%

伦敦铂金定盘 XPTFIX= 1754.00 3.00 0.2% 1.3%

伦敦钯金定盘 XPDFIX= 741.00 6.00 0.8% -6.3%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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