〔美国股市〕银行类股拖累大盘重挫,因忧虑情绪重返市场

* 市场对法国银行业问题的担忧打压股市

* 在周二股市止跌反弹後,经济忧虑依然存在

* 道指大跌4.6%,标普500指数劲挫4.4%,Nasdaq指数急跌4.1%

路透纽约8月10日电---美国股市周三重挫,忧虑情绪重返市场,推动标普500指数再度急跌逾4%.市场担忧欧元区债务危机可能拖累法国的银行且最终波及到美国的金融行业.

盘中交易再度急剧动荡,成交放量.道琼工业指数连续第五个交易日在逾400点的区间内波动.

"人们看到的是非常短期,由方向带动的市场走势,"North Star Investment Management Corp驻芝加哥首席投资长Eric Kuby称.

道琼工业指数.DJI暴跌520.29点,或4.63%,报10,719.48点;标准普尔500指数.SPX急跌51.81点,或4.42%,报1,120.72点.Nasdaq指数.IXIC重挫101.47点,或4.09%,报2,381.05点.

市场对包括法国兴业银行(SOGN.PA)在内法国银行业财务状况的担忧引发对欧美银行股的抛售.市场对法国兴业银行财务状况的传言令该股暴跌14.7%,不过该银行否认了这些传言.

一欧洲银行股指数.SX7P重挫6.7%,KBW美国银行股指数.BKX下滑4.9%,因人们对法国危机可能蔓延的忧虑升温.美国银行(BAC.N)大跌10.9%,报6.77美元,高盛(GS.N)跌逾10%,至110.34美元.

昨天股市上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将把接近零的利率至少维持两年.

尽管周二股市止跌回升,但标准普尔500指数仍较4月29日创下的年内收盘高位下跌近18%.

股市下跌的背景是,美国近期经济数据疲弱,标准普尔下调美国AAA级信用评等,而且国会议员无法打消经济可能再次陷入衰退的忧虑.

道指成分股迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)重挫9.1%,报31.54美元,昨天该公司公布的季度业绩未能向投资者保证其可以在美国经济疲弱之际做得很好.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量共约148亿股,是今年迄今日均成交量78亿股的近两倍.

纽约证交所跌涨家数之比为逾8:3,Nasdaq市场跌涨家数之比为约5:1.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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