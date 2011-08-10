〔美股业绩〕思科第四季营收胜预期,股价盘後大涨

* 第四季营收略胜预期

* 股价盘後大涨

路透旧金山8月10日电---全球最大的网络设备生产商--思科(CSCO.O)周三公布的季度营收略胜市场预期,尽管有预警称资讯科技(IT)支出将大幅减少,但迹象显示IT支出持涨,带动该股在盘後大涨.

思科公布,会计年度第四季营收为112亿美元,超过市场预期的不到110亿美元.

思科自去年以来一直在警告政府削减支出可能包括网络设备,近期美国达成的削减财赤计划可能进一步影响该公司业务.

同业Juniper Networks (JNPR.N)和Brocade Communications Systems (BRCD.O)近几周因经济状况愈发低迷而下调财测後,投资人人气也进一步恶化.

营收中约五分之一靠政府支出的思科7月曾表示将裁员15%,并出售在墨西哥的机顶盒工厂,作为削减年度支出10亿美元计划的一部分.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预计思科第四季营收为109.69亿美元.

思科股价盘後大涨至14美元,在Nasdaq市场收挫2.3%.(完)