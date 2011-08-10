〔美国债市〕基本为单向的资金流扶助MBS利差收窄

IFR芝加哥8月10日电--美国公债周三开盘小幅走低,因股市前夜大涨.但公债价格很快反弹,受助于对与法国的银行以及它们的希腊债务敞口相关的对欧盟的担忧促使投资者买入评级为AA+的美国公债(法国公债的评级为AAA)避险.今日进行的10年期公债标售获强劲需求,标售结束後,10年期公债升至日高.

鉴于美联储承诺在2013年期保持利率在低位,投资者大举买入抵押贷款支持证券(MBS),令成交量飙升,根据Tradeweb的经验,成交量为至30日均值的258%.午盘时,资金基本呈"单向"流动,市场出现全面买盘.

其中的一些特别亮点是银行买入较低票息的15年期MBS,海外投资者买盘支持票息为4%和4.5%区域的吉利美MBS.而货币基金经理和短期资金则买入吉利美和房利美MBS.午盘时,票息为3.5%的30年期MBS与10年期互换的利差收窄逾1个大点,而票息为6%的30年期MBS利差则收窄10个跳动点.

利差收窄後,出现部分来自银行,货币基金经理,海外投资者和财政部的获利了结卖盘,令资金流动接近平衡.不过,在1900GMT,Tradeweb统计的数据显示,买盘数量超过卖盘.

再融资风险正在增加,巴克莱资本MBS分析师称,近期市场大涨後再融资的反应应温和.他们认为,只有抵押贷款利率跌至4.15%之下,市场才会出现向去年秋季那样的再融资势头.

周四将公布上周初请失业金人口和国际贸易收支数据.(完)

--编译 母红;审校 李军

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