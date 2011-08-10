〔美国债市〕公债价格上涨,因担忧法国的银行而带动避险买盘

* 财政部标售10年期公债,得标利率创纪录低位

* 欧元区债务危机波及法国银行,造成对美国公债的需求

* 周四30年期公债标售前,10年/30年期公债收益率差走宽

路透纽约8月10日电---周三买家涌向美国公债,扶助10年期公债标售的得标利率创纪录低位,因对法国银行体系的忧虑加剧及投资者在美债中避险.

欧洲决策者未能阻止对该区债信危机迅速扩散的担忧,投资人主要担心法国的银行的债务敞口,这重创该国银行股的表现.

"我认为市场担心法国的银行到底持有多少希腊债券,而欧洲央行到底愿意购债多少希腊债券,"管理650亿美元资产的洛杉矶TCW投资组合经理Bret Barker说.

周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将再保持利率不变至少两年,使美国短期公债收益率跌至纪录低位.这导致一些投资者买入较长期公债以追求回报.

周三投资者对公债的避险买需扶助财政部240亿美元10年期公债标售的得标利率创纪录低位2.14%.

"有大量直接投标,"法国巴黎银行驻纽约利率策略师Suvrat Prakash说.

这意味着包括货币市场基金及其他投资者在内的中长期投资大户的需求盖过了交易商的买需.

"尽管我们以创纪录低位的收益率买入这批10年公债,但在收益率较低的新环境下,我认为这没所谓,"Prakash说.

尽管标准普尔下调了美国的最高债信评等,且该国面临在不影响经济成长的情况下降低债务负担的挑战,但买家仍然继续涌向公债.

指标10年期公债US10YT=RR收益率距离2008年12月创下的纪录低位2.04%不到4个基点.

"市场再现避险模式,即使公债价格在如此高的水准,仍然得益于买需,"法国兴业驻纽约的公债交易商Anthony Cronin说.

只有30年期公债US30YT=RR收益率仍然远高于其纪录低位.该券种对美国长期财政轨迹最为敏感.

财政部周四将标售160亿美元30年期公债,为本周最後一批公债标售.

30年期公债收益率收报3.48%,低于周二尾盘的3.63%.该收益率在2008年12月低见2.52%.

10年/30年期公债收益率差也走宽,至141个基点,为去年11月来最阔水准.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-12/32 (+02/32) 0.180

五年期公债US5YT=RR 102-28/32 (+16/32) 0.910

10年期公债US10YT=RR 108-31/32 (+1-18/32) 2.105

30年期公债US30YT=RR 115-30/32 (+2-26/32) 3.508(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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