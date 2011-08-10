〔美国债市〕寻求收益的投资者被吸引进入机构债市场,FHLB跳过发行窗口

IFR纽约8月10日电---美国机构债市场的第一大消息是联邦住房贷款银行(FHLB)一如市场预期跳过发行窗口.鉴于市场近期的大幅震荡,上周美国评等遭调降,政府发起企业(GSE)评等事实上也遭调降等因素,FHLB今日跳过了发行窗口.

FHLB错过了以纪录低水平利率借贷的好机会,但鉴于美联储承诺将在未来两年内保持利率在低位,以及经济复苏疲弱,FHLB可能会获得更多的机会.

无论如何,机构债市场今日的走势可谓疯狂,投资者蜂拥入市,见券就买,因公债收益率大幅回落.投资者的大规模买盘推动机构债与公债收益率差收窄2-5个基点,重回7月底公债评级被调降前的水平.收盘前TRACE成交额为67.69亿美元,有36.82亿美元的机构债易手.

短线投资者和中长期投资大户均买入各年期GSE债券,但对中期债券的买盘最旺.

对短期可回赎债券的买兴也很强烈,因为利率处于纪录低位将令现有债券被回赎的可能性增加.(完)

--编译 母红;审校 李军

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