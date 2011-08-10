〔加拿大股市〕延续升势,受金矿股提振

路透多伦多8月10日电---加拿大股市周三连续第二天上升,抹去周一的巨大跌幅,因金价创新高推升金矿股,这盖过了金融股下跌的影响.

尽管全球股市下跌,但多伦多证交所S&P/TSX综合指数上涨.全球股市下滑,因投资者臆测法国银行持有有问题的欧元区二线国家公债的规模,投资者最担心欧元区债信危机可能蔓延.

金价创纪录高位,延续自2008年以来的升势,因忧虑的投资者买入避险资产,这扶助资源权重的多伦多股市.

"我们的表现优于其他市场的股市,主要受贵金属板块带动,"MF Global Canada的Francis Campeau说."资金从银行股流出,转向黄金股或矿业股."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升89.63点,或0.74%,报12,198.89点.

10大类股中有五类收升,权重的资源股升幅最大,矿业股大涨3.6%,金矿股劲升4.7%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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