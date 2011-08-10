〔加拿大股市〕延续升势,受金矿股提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月10日电---加拿大股市周三连续第二天上升,抹去周一的巨大跌幅,因金价创新高推升金矿股,这盖过了金融股下跌的影响.
尽管全球股市下跌,但多伦多证交所S&P/TSX综合指数上涨.全球股市下滑,因投资者臆测法国银行持有有问题的欧元区二线国家公债的规模,投资者最担心欧元区债信危机可能蔓延.
金价创纪录高位,延续自2008年以来的升势,因忧虑的投资者买入避险资产,这扶助资源权重的多伦多股市.
"我们的表现优于其他市场的股市,主要受贵金属板块带动,"MF Global Canada的Francis Campeau说."资金从银行股流出,转向黄金股或矿业股."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升89.63点,或0.74%,报12,198.89点.
10大类股中有五类收升,权重的资源股升幅最大,矿业股大涨3.6%,金矿股劲升4.7%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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