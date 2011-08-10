〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因库存大幅下降

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 上周美国原油和油品库存下降--EIA
* 美国股市下跌令涨幅受限
* 市场关注:周四1030EDT公布的EIA天然气数据
路透纽约8月10日电---美国原油期货周三劲升4.5%,此前美国能源资料协会(EIA)的报告显示,上周原油和油品库存下降,尾盘美国股市削减跌幅亦提供支撑.
EIA公布的数据显示,上周原油库存减少523万桶,美国石油协会(API)周二晚些时候公布的报告亦显示库存下降.
EIA报告还指出,馏分油库存减少73.7万桶,汽油库存减少159万桶.
路透调查显示,市场此前预估原油库存增加150万桶,馏分油库存上升110万桶,汽油库存增加50万桶.
国际能源署(IEA)在报告中警告称,如果2012年全球经济增幅逊于预期,石油需求增长可能减少逾50%,不过市场未受影响.IEA下调2011年需求增长预估.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价升3.59美元,或4.53%,报每桶82.89美元,盘中交投区间为79.53-83.14美元.
9月北海原油产量料增加19%,因检修对供应的影响降低.
路透根据政府初步数据计算出的结果显示,7月中国表观石油需求较上年同期上升7.7%,高于6月,6月表现需求同比增幅为逾两年以来最慢.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 82.89 3.59 4.5% 79.53 83.14 476,150 605,796
10月原油 83.25 3.58 4.5% 79.90 83.46 127,074 170,754
9月RBOB汽油 2.7825 0.1149 4.3% 2.6834 2.7884 57,862 58,272
10月RBOB汽油 2.6312 0.1104 4.4% 2.5409 2.6362 42,557 36,513
9月取暖油 2.8653 0.1005 3.6% 2.7935 2.8838 65,321 79,052
10月取暖油 2.8751 0.0988 3.6% 2.8088 2.8929 28,804 29,862
ICE合约
9月布兰特 106.68 4.11 4.0% 103.41 107.11 255,189 307,861
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 875,101 1,078,576 640,562 1,564,480 -11,204
汽油 141,588 132,113 109,755 260,516 767
取暖油 142,789 160,058 122,286 307,589 8,401 (完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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