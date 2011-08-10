〔加拿大汇市〕加元/美元下跌,因经济及利率前景而承压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月10日电---加元兑美元周三下跌,受累于担心全球经济下跌,担忧欧洲债务问题及利率将在较长时间内保持低位的前景.
全球股市下跌,因有关法国银行体质的传闻引发投资者担心欧元区债务危机将可能蔓延至其他国家.美股下挫逾4%.
"全球经济前景不佳,部分受美国经济前景拖累...所有这些因素在现阶段均对加元不利,"BMO Capital Markets高级分析师Michael Gregory说.
周二美国联邦储备银行(FED,美联储)发表温和的货币政策声明,加强市场对加拿大央行将在更长时间保持其利率在较低水平的预期,市场甚至押注加拿大央行在年底前将会减息.
加元/美元CAD=D4收报0.9948加元,或1.0052美元,低于周二尾盘的0.9789加元或1.0216美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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