〔加拿大汇市〕加元/美元下跌,因经济及利率前景而承压

路透多伦多8月10日电---加元兑美元周三下跌,受累于担心全球经济下跌,担忧欧洲债务问题及利率将在较长时间内保持低位的前景.

全球股市下跌,因有关法国银行体质的传闻引发投资者担心欧元区债务危机将可能蔓延至其他国家.美股下挫逾4%.

"全球经济前景不佳,部分受美国经济前景拖累...所有这些因素在现阶段均对加元不利,"BMO Capital Markets高级分析师Michael Gregory说.

周二美国联邦储备银行(FED,美联储)发表温和的货币政策声明,加强市场对加拿大央行将在更长时间保持其利率在较低水平的预期,市场甚至押注加拿大央行在年底前将会减息.

加元/美元CAD=D4收报0.9948加元,或1.0052美元,低于周二尾盘的0.9789加元或1.0216美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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