版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 11日 星期四 06:31 BJT

****澳新经济指标预测--8月11日-8月18日****

路透8月11日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月8日当周------------------------------

8月11日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1 增加2.34

全职就业人数(万人) -- 增加5.9

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 4.9% 4.9%

8月11-17日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较上月) 7月 -- +1.3%

(较去年同期) -- -0.1%

8月12日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------8月15日当周------------------------------

8月15日(一)

无重要经济数据公布.

8月16日(二)

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季终值 -- +2.2%

　　 PPI产出物价 -- +1.7%

8月17日(三)

0130 澳洲薪资价格指数(较上年同期) 第二季 -- +3.8%

(较前季) -- +0.8%

8月18日(四)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐