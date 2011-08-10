〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数转升,但船只增多料限制上档

路透伦敦8月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三转升,受助于些许出现的铁矿石船运业务.

经纪商表示,金融动荡加剧及船只供应快速增多,料在未来数月持续令干散货运费承压.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.64%或8点,至1,265点,之前该指数曾连跌两日.

经纪商称,近几日澳洲主要矿商订船向中国运送铁矿石,盖过了周末袭击中国部分地区的台风可能已令装船延迟的忧虑.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨1.51%,平均获利为10,196美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.47%,该型船舶平均获利为11,827美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

分析师称,船只供应持续成为干散货运市场的主要阻力.

"需求还需大幅升温,运费才会得到明显改善,"咨询公司Maritime Strategies International表示,"MSI预计,获利在未来六个月中将维持在当前平均值附近,实际上,由于季节性需求疲软,步入2012年的时候获利可能略降."(完)