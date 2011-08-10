日韩经济指标预测--8月11日-8月18日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月11日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月10日(三)
2350 日本机械订单(较前月) 6月 +1.8% +3.0%
(较上年同期) +11.4% +10.5%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,404
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超508
8月11日(四)
0100 韩国央行利率决议 8月 3.25% 3.25%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -0.4%
进口物价(较上年同期) -- +10.5%
8月12日(五)
0430 日本工业生产修正值(较前月) 6月 -- +3.9%
产能利用率指数(较前月) -- +12.8%
8月14日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.7% -0.9%
GDP年率 -2.6% -3.5%
民间消费支出 -0.5% -0.6%
资本支出 +0.5% -0.9%
外部需求 -0.9% -0.2%
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月15日(一)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月 顺差28.0 顺差72.0
进口增长率修正值 +26.8% +24.8%
出口增长率修正值 +17.4% +27.3%
韩国周一逢市场假期休市.
8月16日(二)
无重要经济数据公布.
8月17日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 -- 正1
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股票(亿日圆) -- --
2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 -- 顺差707
出口(较上年同期) -- -1.6%
进口(较上年同期) -- +9.8%
8月18日(四)
暂无重要经济数据公布.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。