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亚洲 | 2011年 8月 11日 星期四 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--8月11日-8月18日****

路透8月11日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月8日当周-------------------------------

8月10日(三)

2350 日本机械订单(较前月) 6月 +1.8% +3.0%

(较上年同期) +11.4% +10.5%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,404

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超508

8月11日(四)

0100 韩国央行利率决议 8月 3.25% 3.25%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -0.4%

进口物价(较上年同期) -- +10.5%

8月12日(五)

0430 日本工业生产修正值(较前月) 6月 -- +3.9%

产能利用率指数(较前月) -- +12.8%

8月14日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.7% -0.9%

GDP年率 -2.6% -3.5%

民间消费支出 -0.5% -0.6%

资本支出 +0.5% -0.9%

外部需求 -0.9% -0.2%

-----------------------------------8月15日当周-------------------------------

8月15日(一)

0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月 顺差28.0 顺差72.0

进口增长率修正值 +26.8% +24.8%

出口增长率修正值 +17.4% +27.3%

韩国周一逢市场假期休市.

8月16日(二)

无重要经济数据公布.

8月17日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 -- 正1

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股票(亿日圆) -- --

2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 -- 顺差707

出口(较上年同期) -- -1.6%

进口(较上年同期) -- +9.8%

8月18日(四)

暂无重要经济数据公布.(完)

--编译 李爽; 审校 高琦

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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