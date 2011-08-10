《瑞士汇率焦点》瑞士央行不排除采取任何举措的可能性,以抑制瑞郎飙升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 瑞士央行暗示进行外汇互换交易,而且若有必要将实施更多举措
* 称瑞郎"被大幅高估"
* 瑞郎兑欧元周二跳涨5%,收于平价
* 分析师认为即便瑞士央行干预,瑞郎也将继续升值
* 可能讨论资本管制和负利率举措
路透苏黎世8月10日电---瑞士央行为打压本币而采取的举措,目前为止基本未能给投资者的避险需求降温,该央行采取严厉举措抑制瑞郎飙升的压力渐增,其正在考虑各种选择.
为了应对其所谓的"币值严重高估",瑞士央行周三表示,将通过进行外汇互换交易等举措,向市场注入更多瑞郎,以降低瑞郎的吸引力.
瑞士央行威胁称,若有必要将采取更多举措,暂时不包括直接干预.去年其在外汇市场干预中录得创纪录的亏损,引发要求瑞士央行总裁希尔德布兰德辞职的呼声.
但市场人士表示,即便采取新的干预举措,或许也只会在短期内限制瑞郎升势.需要采取资本管制或负利率等特别举措,才能逆转瑞郎升势.瑞郎上涨降低了瑞士出口竞争力.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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