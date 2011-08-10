《瑞士汇率焦点》瑞士央行不排除采取任何举措的可能性,以抑制瑞郎飙升

* 瑞士央行暗示进行外汇互换交易,而且若有必要将实施更多举措

* 称瑞郎"被大幅高估"

* 瑞郎兑欧元周二跳涨5%,收于平价

* 分析师认为即便瑞士央行干预,瑞郎也将继续升值

* 可能讨论资本管制和负利率举措

路透苏黎世8月10日电---瑞士央行为打压本币而采取的举措,目前为止基本未能给投资者的避险需求降温,该央行采取严厉举措抑制瑞郎飙升的压力渐增,其正在考虑各种选择.

为了应对其所谓的"币值严重高估",瑞士央行周三表示,将通过进行外汇互换交易等举措,向市场注入更多瑞郎,以降低瑞郎的吸引力.

瑞士央行威胁称,若有必要将采取更多举措,暂时不包括直接干预.去年其在外汇市场干预中录得创纪录的亏损,引发要求瑞士央行总裁希尔德布兰德辞职的呼声.