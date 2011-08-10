《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 96.18 +3.44 +3.71 7804392
搜狐 (SOHU.O) 74.66 +0.93 +1.26 1833145
网易 (NTES.O) 45.03 -0.09 -0.20 701299
百度 (BIDU.O) 140.79 -2.85 -1.98 12159664
亚信科技 ASIA.O 10.39 -0.60 -5.46 1089198
侨兴环球电话 XING.O 0.96 -0.06 -5.78 625588
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.07 -0.43 -3.74 6501730
联电 (UMC.N) 1.91 +0.00 +0.00 1337138
日月光 (ASX.N) 5.00 +0.13 +2.67 944328
矽品精密 (SPIL.O) 4.30 -0.07 -1.60 3487519
和信超媒体 (GIGM.O) 0.96 -0.05 -4.95 156766
友达 (AUO.N) 4.38 -0.17 -3.74 676542
中华电信 (CHT.N) 32.82 -0.58 -1.74 248181
台湾国际航电 (GRMN.O) 30.52 -1.47 -4.60 2188071
香港
中华网 CHINA.O 1.33 -0.06 -4.32 190217
中国移动 (CHL.N) 45.34 -0.91 -1.97 954506
中国联通 (CHU.N) 17.65 -0.70 -3.81 1975378
中国电信 (CHA.N) 56.60 -4.30 -7.06 85156
中芯国际 (SMI.N) 2.28 -0.25 -9.88 152242
(完)
--整理 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。