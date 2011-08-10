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亚洲 | 2011年 8月 11日 星期四 06:37 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 96.18 +3.44 +3.71 7804392

搜狐 (SOHU.O) 74.66 +0.93 +1.26 1833145

网易 (NTES.O) 45.03 -0.09 -0.20 701299

百度 (BIDU.O) 140.79 -2.85 -1.98 12159664

亚信科技 ASIA.O 10.39 -0.60 -5.46 1089198

侨兴环球电话 XING.O 0.96 -0.06 -5.78 625588

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.07 -0.43 -3.74 6501730

联电 (UMC.N) 1.91 +0.00 +0.00 1337138

日月光 (ASX.N) 5.00 +0.13 +2.67 944328

矽品精密 (SPIL.O) 4.30 -0.07 -1.60 3487519

和信超媒体 (GIGM.O) 0.96 -0.05 -4.95 156766

友达 (AUO.N) 4.38 -0.17 -3.74 676542

中华电信 (CHT.N) 32.82 -0.58 -1.74 248181

台湾国际航电 (GRMN.O) 30.52 -1.47 -4.60 2188071

香港

中华网 CHINA.O 1.33 -0.06 -4.32 190217

中国移动 (CHL.N) 45.34 -0.91 -1.97 954506

中国联通 (CHU.N) 17.65 -0.70 -3.81 1975378

中国电信 (CHA.N) 56.60 -4.30 -7.06 85156

中芯国际 (SMI.N) 2.28 -0.25 -9.88 152242

(完)

--整理 吴云凌

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