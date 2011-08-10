《美国重要政经日程》--8月11日

1400 - 农业部公布月度全球市场和贸易:棉花、谷物和油籽作物.

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券的标售,同时还将宣布五年期通膨保值债券(TIPS)的标售.