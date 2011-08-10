《美债周四展望》市场关注一周初请失业金人数和30年期公债标售

* 10年期公债标售强劲,30年期公债标售在即

* 标售将测试市场对收益率3.5%、30年期公债的买需

* 上周初请失业金人数料为40万人

路透纽约8月10日电---周三美债投资者对10年期公债的买需畅旺,扶助该期券的得标收益率(殖利率)跌至2.25%下方.

周四的标售将测试投资者对收益率不到3.5%的30年期公债的需求.

经济和金融环境颇具风险,例如,标普下调了美国的债信评级,一直支撑着避险买家对美国政府公债的需求.

由于担忧法国银行业对希腊债券的曝险,周三市场再度出现动荡走势.

因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二表示将在两年内把短期利率维持在近零水平,中长期投资大户受此激励,周三对240亿美元10年期公债标售的买需十分强劲.

10年期公债得标收益率US10YT=RR为2.14%,比2008年12月创下的2.04%的收益率纪录低位仅仅高出10个基点.

投资者是否会对160亿美元30年期公债标售具有同样的热情,将取决于他们怎样看待其他资产的风险,主要是股票.本周股市一直处于异常波动状态,周一暴跌,周二大幅回升,周三又再次大幅下挫.

Wells Fargo Advantage Funds的首席固定收益策略师James Kochan称,这一关键时刻的风险不是单边的.