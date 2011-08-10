《美股业绩焦点》思科预测营收小增令投资者惊喜,推动股价盘後暴涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透旧金山8月10日电---全球最大的网络设备生产商--思科(Cisco Systems)(CSCO.O)预计本季营收小幅增长,给原本预料全球资讯科技(IT)支出急剧回落的投资者带来惊喜,推动该股股价劲涨10%.
思科预计本季营收增长1-4%,符合分析师平均预期.该公司周三公布的季度业绩略胜分析师预期.
分析师将此视为思科重归成长措施正在起效的初步讯号,这些措施包括裁员和出售资产.一些人原本担心思科会象同业Juniper Networks(JNPR.N)和Brocade Communications Systems(BRCD.O)那样下调财测.
"数据比我们所担心的要好得多,"Sterne Agee分析师Shaw Wu称,"原本预期思科可能会和多数规模较小的同业一样调低财测."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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