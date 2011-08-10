全球外汇市场8月11日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月10日(三)
2350 - 日本资本流动数据.
2350 - 日本6月机械订单.
8月11日(四)
0130 - 澳洲7月就业人数、失业率和就业参与率.
0600 - 德国7月趸售(批发)物价指数.
0800 - 欧洲央行(ECB)公布月报.
0900 - 意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)预计将在参议院和众议院宪法与预算委员会就平衡预算的宪法改革讲话.
1230 - 美国8月6日当周初请失业金人数.
1230 - 美国6月国际贸易收支.
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。