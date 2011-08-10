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亚洲 | 2011年 8月 11日 星期四 07:13 BJT

全球外汇市场8月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月10日(三)

2350 - 日本资本流动数据.

2350 - 日本6月机械订单.

8月11日(四)

0130 - 澳洲7月就业人数、失业率和就业参与率.

0600 - 德国7月趸售(批发)物价指数.

0800 - 欧洲央行(ECB)公布月报.

0900 - 意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)预计将在参议院和众议院宪法与预算委员会就平衡预算的宪法改革讲话.

1230 - 美国8月6日当周初请失业金人数.

1230 - 美国6月国际贸易收支.

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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