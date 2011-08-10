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亚洲 | 2011年 8月 11日 星期四 07:26 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月11日

* 头版头条:

--金融监管部门年中工作会议日前陆续召开,会议传出信息表明,未来货币政策整体上难言放松.随着通胀可能见顶,下半年货币政策或适当微调,将采取定向宽松方式,适当放松融资条件限制,对中小企业、三农、保障房建设等领域给予融资政策倾斜.

* 其他:

--铁道部部长盛光祖表示,为增加高铁安全冗余,积累安全管理经验,决定采取多项措施,包括高铁减速,票价适当下浮;同时列车开行密度采取逐步提高的办法.

--横店东磁(002056.SZ)称,拟在内蒙古建设年产6,000吨多晶硅项目,项目总投资21.52亿元人民币.

--华谊兄弟(300027.SZ)上半年净利6,364.91万元,同比增长125.09%.

--新闻出版总署公布印刷机械行业十二五发展规划提出,到2015年,印机行业拟实现总产值400亿元,国产印刷机械市场占有率达到70%以上,印刷机械出口额达20亿美元.(完)

--整理 林琦; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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