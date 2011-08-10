《中国报摘》--中国证券报8月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--金融监管部门年中工作会议日前陆续召开,会议传出信息表明,未来货币政策整体上难言放松.随着通胀可能见顶,下半年货币政策或适当微调,将采取定向宽松方式,适当放松融资条件限制,对中小企业、三农、保障房建设等领域给予融资政策倾斜.
* 其他:
--铁道部部长盛光祖表示,为增加高铁安全冗余,积累安全管理经验,决定采取多项措施,包括高铁减速,票价适当下浮;同时列车开行密度采取逐步提高的办法.
--横店东磁(002056.SZ)称,拟在内蒙古建设年产6,000吨多晶硅项目,项目总投资21.52亿元人民币.
--华谊兄弟(300027.SZ)上半年净利6,364.91万元,同比增长125.09%.
--新闻出版总署公布印刷机械行业十二五发展规划提出,到2015年,印机行业拟实现总产值400亿元,国产印刷机械市场占有率达到70%以上,印刷机械出口额达20亿美元.(完)
--整理 林琦; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。