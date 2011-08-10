〔货币市场〕欧洲银行被迫更多的通过汇市获得美元融资,推高互换汇率

路透纽约8月10日电---欧洲银行业者正愈发依赖于通过外汇市场来获得美元融资,因为担忧该地区的债务危机失控,愿意从欧洲银行买入短期美元债券的投资者变得越来越少.

在欧元/美元的互换货币市场上,三个月期互换利率EURCBS3M=ICAP跳升到负84个基点,为正值全球金融危机的2008年末以来最高位.在该市场上,银行可通过与贷方之间的协议,将欧元利息支付互换成美元.

该互换利率在过去三周里上涨了一倍,不过仍远低于2008年第四季时触及的负300基点的峰值.今年5月初时,该利率报在18个基点左右.

"这是反映欧洲美元融资市场出现紧张的最明显迹象."巴克莱资本的分析师Amrut Nashikkar说道.

其它地区信贷市场的美元拆借成本也在上升,不过涨幅还算温和.对于大多数拥有美国业务分支的欧洲银行而言,它们在美国联邦储备理事会(美联储,FED)都放有巨额准备金.而且,美联储、欧洲央行和其它央行之间也都建立有互换安排,以备在紧急状况下提供美元融资.

上述因素料将防止欧洲债务问题演变成类似于三年前的那种信贷危机.

"我认为当前与2008年的很大不同在于,银行业拥有庞大的流动资金.市场上势必有一些紧张,但不会出现2008年那种溃烂局面."RBC Capital Markets的美元互换交易主管Frederic Gourtay表示.

摩根士丹利分析师预计,欧元/美元的互换利率应该不会超过负100基点左右水准.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

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