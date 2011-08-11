《中国报摘》--其他报纸重要消息8月11日(I)

**上海证券报**

--7月末国家外汇局下发通知,在削减2011年度境内银行融资性对外担保馀额指标规模的同时,还明确规定,暂不受理境内房地产企业为其境外子公司在境外发行债券提供对外担保的申请.

--中国中铁(601390.SS)称,基于国家宏观政策的调整,政府审批存在一定的不确定性,而去年8月通过的定向增发方案未能实施,因此该方案自动终止.

**人民日报**

--北京市商务委员会消息,2011年上半年,北京市刷卡消费额达到3,908.9亿元人民币,同比增长34%.

--商务部发布公告称,对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品反倾销调查初步裁定:在本案调查期内,被调查产品存在倾销,中国国内相纸产业受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系.

**第一财经日报**

--新加坡丰树集团旗下丰树印度--中国基金以约24亿元人民币价格,收购上海永银大厦,其成交均价为3.87万元/平米.

--港交所(0388.HK)总裁李小加坦言,目前尚没有公司申请发行人民币股票,并称"我们还没准备好."

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,IFC持有的上海银行7%股权已转让给中投公司[CIC.UL],该交易已获相关监管部门批准.另外,汇丰银行(0005.HK)亦已决定出售上海银行股份.

--由中石化主导的新浙煤制天然气管道项目已上报国家发改委,管道年运输能力将达300亿立方米,总投资超过1,500亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/康熙泽; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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