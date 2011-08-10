〔芝加哥期市〕美国谷物期货持坚,在股市再次暴跌之际展显韧性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月11日电---美国小麦期货周四在亚洲交易时段微跌,面对全球股市又一波跌势仍表现出韧性,主食大宗商品在股市风暴中为投资者提供去处.
芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货合约WU1跌0.02美元,报每蒲式耳6.83美元,因市场预期美国农业部今日稍晚的报告将调降产出数据.
CBOT-9月玉米期货合约CU1几无变动,报每蒲式耳6.78美元;11月大豆合约SX1微跌0.02美元,报每蒲式耳12.99美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。