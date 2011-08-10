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亚洲 | 2011年 8月 11日 星期四 07:58 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货持坚,在股市再次暴跌之际展显韧性

路透悉尼8月11日电---美国小麦期货周四在亚洲交易时段微跌,面对全球股市又一波跌势仍表现出韧性,主食大宗商品在股市风暴中为投资者提供去处.

芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货合约WU1跌0.02美元,报每蒲式耳6.83美元,因市场预期美国农业部今日稍晚的报告将调降产出数据.

CBOT-9月玉米期货合约CU1几无变动,报每蒲式耳6.78美元;11月大豆合约SX1微跌0.02美元,报每蒲式耳12.99美元.

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