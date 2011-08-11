〔韩国汇市〕韩元兑美元开盘下跌0.9%,公债期货小升

路透首尔8月11日电---韩元兑美元KRW=周四开盘下跌0.9%,因美国股市重挫打击股票和新兴市场货币等风险较高资产.
0004GMT,韩元兑美元报1,088.5/8,开盘报1,089.5,周三国内收报1,080.0.KRW=KFTC
韩国公债期货小幅上升.0005GMT,9月公债期货合约KTBc1上升0.07点,至104.39点.(完)
(附注:韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 杜明霞;审校 程琳
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