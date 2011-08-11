〔中国经济〕不会"硬着陆",潜在增长率仍处在较高水平--发改委官员

路透北京8月11日电---中国官方媒体《人民日报》周四援引国家发改委官员称,当前和今後一段时间,中国经济的潜在增长率依然处在较高水平;经济增长不会出现大的起伏,更不会出现所谓的"二次探底".

报导称,在世界经济复苏势头有所减弱、国内发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然较为突出的背景下,各方都非常关注中国经济能否保持平稳较快增长的势头,甚至有观点担心会否"硬着陆".

为此,发改委新闻发言人李朴民表示,当前和今後一段时间,中国经济的潜在增长率依然处在较高水平."经济增长不会出现大的起伏,更不会出现所谓的'二次探底'.可以说,保持经济长期平稳较快发展,我们是有条件、有能力、有信心的."

他并称,中国保持经济平稳较快发展具有许多有利条件、拥有许多机遇,比如,工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展,经济结构转型加快,市场需求潜力巨大,科技和教育整体水平提升,体制活力显着增强等.

因此,要更加注重有针对性地解决经济运行中的突出矛盾和问题,尤其是要坚决抑制价格过快上涨,保持物价总水平基本稳定;坚持房地产调控政策不动摇,遏制住房价格过快上涨;要改善企业特别是小企业的发展环境、缓解企业的经营困难.

同时,更加注重保障和改善民生,大规模开展保障性住房建设,确保今年1,000万套建设计划的落实.

中国今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长9.5%,略低于一季度的9.7%.上半年GDP同比增长9.6%.

此前野村证券发布报告称,中国经济正在经历阶段性软点而不是硬着陆,相信可能最晚在四季度重获增长动能;预计今年中国国内生产总值(GDP)增长9.4%.(完)