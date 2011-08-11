《中国股市盘前看点》--8月11日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国一周初请失业金人数

--美国国际贸易收支

**宏观经济及政策面**

--中国证券报称,下半年货币政策或适当微调,将采取"定向宽松"方式,适当放松融资条件限制,对保障房、中小企业等给予融资政策倾斜.[ID:nCN1892031]

**重点行业和公司**

---商务部称,对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品反倾销调查初步裁定:在本案调查期内,被调查产品存在倾销,中国国内相纸产业受到实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系.

--中国中铁(601390.SS)(0390.HK)称,鉴于国家宏观政策的调整,政府审批存在一定的不确定性,且融资方案已超过有效期,因此公司决定放弃A股定向增发计划.[ID:nCN1891965]

--华谊兄弟(300027.SZ)半年度报告显示,上半年实现净利润6,365万元人民币,同比增长125.09%.[ID:nCN1892047]

--横店东磁(002056.SZ)称,拟在内蒙古建设年产6,000吨多晶硅项目,项目总投资21.52亿元人民币.

**海外动向**

--美国股市重挫,忧虑情绪重返市场,推动标普500指数再度急跌逾4%.市场担忧欧元区债务危机可能拖累法国的银行且最终波及到美国的金融行业.盘中交易再度急剧动荡,成交放量.道琼工业指数连续第五个交易日在逾400点的区间内波动.道琼工业指数暴跌520.29点,或4.63%,报10,719.48点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC料继续在2,500点附近振荡.(完)