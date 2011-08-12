〔新闻稿〕中国7月新增人民币贷款4,926亿元,M2同比增长14.7%

(以下为中国人民银行8月12日在网站上发布的2011年7月份金融统计数据报告)

一、广义货币增长14.7%，狭义货币增长13.1%

7月末，广义货币(M2)馀额77.29万亿元,同比增长14.7%，分别比上月末和上年同期低1.2和2.9个百分点；狭义货币(M1)馀额27.06万亿元,同比增长11.6%，分别比上月末和上年同期低1.5和11.3个百分点；流通中货币(M0)馀额4.52万亿元,同比增长14.3%。当月净投放现金705亿元，同比多投放67亿元。

二、当月人民币贷款增加4926亿元，外币贷款增加1亿美元

7月末，本外币贷款馀额55.13万亿元，同比增长16.7%。人民币贷款馀额51.90万亿元，同比增长16.6%，分别比上月末和上年同期低0.3和1.8个百分点。当月人民币贷款增加4926亿元，同比少增252亿元。分部门看，住户贷款增加1762亿元，其中，短期贷款增加541亿元，中长期贷款增加1221亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3157亿元，其中，短期贷款增加1313亿元，中长期贷款增加1042亿元，票据融资增加653亿元。外币贷款馀额5020亿美元，同比增长23.9%，当月外币贷款增加1亿美元。

三、当月人民币存款减少6687亿元，外币存款减少87亿美元

7月末，本外币存款馀额79.57万亿元，同比增长16.1%。人民币存款馀额77.97万亿元，同比增长16.3%，分别比上月末和上年同期低1.3和2.2个百分点。当月人民币存款减少6687亿元，同比少增8166亿元。其中，住户存款减少6656亿元，非金融企业存款减少4057亿元，财政性存款增加4592亿元。外币存款馀额2477亿美元，同比增长12.3%，当月外币存款减少87亿美元。

四、银行间市场交易活跃，市场利率有所回落

7月份银行间市场人民币交易累计成交18.33万亿元，日均成交8727亿元，日均同比多成交893亿元，同比增长11.4%。

7月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为4.44%，比上月低0.12个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为4.61%,比上月低0.33个百分点。（完）

注：贷款馀额已扣除2011年3月份核销历史政策性财务挂账924亿元。(完)