《中国债券市场每日交易备忘》--8月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行70亿元人民币三个月期央行票据上午招标,市场预计中标收益率3.0801%
国家开发银行至多150亿元五个月期(153天)贴现金融债10:00-11:00招标
国开行至多150亿元10年固息债(2007年25期10年债增发)10:00-11:00招标,收益率预测均值4.65%
农业发展银行不超过150亿元一年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值4.11%
广东核电集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和进出口行主承销
华电国际(600027.SS)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承销
江苏凤凰出版传媒集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承销
山西三维(000755.SZ)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行和恒丰银行主承
金城集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),交通银行和上海银行主承销
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二、新债上市:
广东水电二局3亿元一年期短融1181349,票面利率6.70%
镇江发电公司6亿元一年期短融1181350,票面利率6.52%
大连装备制造投资公司10亿元一年期短融1181351,票面利率5.70%
韵升控股集团5亿元一年期短融1181352,票面利率7.10%
中国重汽集团17亿元一年期短融1181353,票面利率6.06%
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三、缴款:
财政部代理发行220亿元五年期地方政府债119104,票面利率4.12%
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四、还本付息:
兴业银行(601166.SS)56.55亿元三年期固息金融债081001到期兑付,票面利率5.32%
兴业银行52.65亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)081002到期兑付,基本利差1.05%
央行330亿元一年期央票1001068到期兑付,参考收益率2.0929%
中粮集团40亿元一年期短融1081261到期兑付,票面利率2.87%
财政部240亿元20年期固息国债080013付息,票面利率4.94%
兴业银行40.8亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)081003付息,基本利差1.25%
建行(601939.SS)100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090703付息,票面利率3.32%
建行(0939.HK)100亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090704付息,票面利率4.04%
上海浦发集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债0980124付息,票面利率4.30%
浙江交通投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中期票据0982110付息,票面利率4.30%
国开行150亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100222付息,基本利差0.45%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报称,下半年货币政策或适当微调,将采取"定向宽松"方式,适当放松融资条件
限制,对保障房、中小企业等给予融资政策倾斜.[ID:nCN1892031]
--国家统计局8/18发布7月房地产价格统计信息
8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇/冉莹; 审校 曹巍浩